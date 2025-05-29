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У РФ від вибуху гранати загинув майор, який керував бомбардуваннями Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У РФ від вибуху гранати загинув майор, який керував бомбардуваннями Маріуполя
Гурцієв керував повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя
фото з відкритих джерел

Ліквідовано ще одного окупанта, який руйнував Маруіполь

У Росії від вибуху загинув перший заступник голови Ставрополя Заур Гурцієв. Він був ветераном «СВО» та воював у Маріуполі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова.

Окупанти впевнені, що це теракт. Як завжди, розглядається, зокрема, і версія причетності України.

У РФ від вибуху гранати загинув майор, який керував бомбардуваннями Маріуполя фото 1

Зазначається, що вибух пролунав минулої ночі поряд із житловим будинком. ЗМІ пишуть, що гранату підірвав невідомий. Загинули двоє чоловіків. 

Гурцієв – керував повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя. Як зазначають в РФ, він «впровадив свої напрацювання у технологію наведення ракет на мету, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання «Азова».

Російські ЗМІ писали, що Гурцієв, будучи військовим, очолював центр бойового управління військово-повітряних сил та ППО однієї з армій. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ помер один із конструкторів-розробників ракети «Іскандер» Володимир Недошивін. Його штовхнули зі сходів

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Теги: окупанти війна росія Маріуполь граната вибух

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