У РФ від вибуху гранати загинув майор, який керував бомбардуваннями Маріуполя
Ліквідовано ще одного окупанта, який руйнував Маруіполь
У Росії від вибуху загинув перший заступник голови Ставрополя Заур Гурцієв. Він був ветераном «СВО» та воював у Маріуполі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова.
Окупанти впевнені, що це теракт. Як завжди, розглядається, зокрема, і версія причетності України.
Зазначається, що вибух пролунав минулої ночі поряд із житловим будинком. ЗМІ пишуть, що гранату підірвав невідомий. Загинули двоє чоловіків.
Російські ЗМІ писали, що Гурцієв, будучи військовим, очолював центр бойового управління військово-повітряних сил та ППО однієї з армій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ помер один із конструкторів-розробників ракети «Іскандер» Володимир Недошивін. Його штовхнули зі сходів.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]