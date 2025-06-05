У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей

Внаслідок вибуху трьох людей ушпиталили із тілесними ушкодженнями

У місті Сквира Білоцерківського району Київської області на одній із вулиць стався вибух. Поліція регіону встановлює обставини ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, ймовірно, гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні.

Фігуранта затримали на місці події. Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини події, після чого події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від зазнаних травм.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського.

В Оболонському районі Києва у ніч проти 5 травня стався вибух. В одній із квартир здетонувала граната, є постраждалий. Як з'ясувалося, у квартирі здетонувала граната внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Медики його госпіталізували. Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу.