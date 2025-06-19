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«Медики мали два відра – для ампутованих кінцівок і для гранат». Паламар про облогу «Азовсталі»

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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«Медики мали два відра – для ампутованих кінцівок і для гранат». Паламар про облогу «Азовсталі»
Святослав Паламар розповів про умови на «Азовсталі»: люди помирали, а дитина бігала між пораненими
скріншот: YouTube-канал Дмитра Гордона

Святослав Паламар описав моторошні умови оборони Маріуполя

Святослав Паламар «Калина», заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», Герой України в інтерв’ю Дмитру Гордону поділився подробицями оборони Маріуполя. Він пригадав, як на «Азовсталі» медики зберігали ампутовані кінцівки в одному відрі, а в іншому – гранати, які тримали у руках поранені, щоб не здатися в полон, передає «Главком».

«Я бачив багато людей, які помирають. У медиків було два відра. Перше відро, в тому відрі лежали ноги, руки, сустави, все, що ампутували. Я з медиками спілкувався, їх підтримував і так далі. І вони мені щось сказали про саперів. Кажу, для чого вам сапери? Кажуть: «Так практично кожен поранений в руці тримає гранату. У нас одне відро для ампутованих кінцівок, а друге відро – для гранат». Отак наші хлопці воювали. Отак вони хотіли здаватися в полон. Я про те кажу. І це дуже важко», – розповів Паламар. 

Він також розповів, що російська армія скидала на місто все, що мала на озброєнні, «окрім ядерної зброї»: «У 21 столітті, а можливо і в історії такого не було, коли по нашому місту летіло все, що було на озброєні в росіян, окрім ядерної зброї. Корабельна артилерія, вдумайтеся, ракети, бомби з літаків… Було по 100 вильотів. Авіація, системи залпового вогню всіх видів... Танки, артилерія любих калібрів, стрілковка і так далі, ну, просто все, що було»

Вразливим моментом, за словами «Калини», була присутність маленької дівчинки на території «Азовсталі»: «Моментами було страшно. Багато в кого виникало, знаєте, таке враження, що хай воно вже все закінчиться… Але я навіть плакав. Я один раз в Маріуполі ридав, як мала дитина. Запах в цьому приміщенні… боєві дії, порох, піт, кров, тіла, які гниють, запах медикаментів, відсутність повітря, підвальне приміщення, бинти, які там перуть… І я помічаю дівчинку… Аліса, просто бігає там, поміж отих всіх військових… Вона як оце сонечко, отак от просто світило… І в мене просто покотилися сльози. Потім під час того, коли була евакуація цивільних, маму забрали в Донецьк, а її забрали на підконтрольну територію України. Слава Богу, все добре».

Заступник командира підтвердив, що на території заводу проводили ампутації без анестезії. Рани заживали без антибіотиків, також ампутації проводилися без анестезії. Мурах кидали на відкриті рани, аби ті з’їдали зіпсовану тканину.

«На період виходу з території Азовсталя у нас було близько 300 важко поранених. Найважче, мабуть, те, як помирають люди. Знаєте, для мене особисто найважче було те, що ти до біса нічого не можеш зробити, коли в місті вмирають цивільні», – додав Святослав Паламар. 

За його словами, у рефрижераторі зберігали тіла загиблих, але після авіаудару частина тіл залишилася під завалами. Військові намагалися не залишати своїх. Коли розуміли, що морг у Маріуполі от-от захоплять, встигли вивезти тіла побратимів.

Він також пригадав момент, коли перед виходом з «Азовсталі» знищили всю зброю, документи, техніку, аби нічого не дістатися росіянам.

Раніше «Главком» повідомляв, що ексначальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» підполковник Боган Кротевич із позивним Тавр розповів, як вони покидали «Азовсталь». Він пригадав, що азовці навіть отримали посилання від російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Азов військові Азовсталь

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