У будинок посла Норвегії в Ізраїлі невідомі кинули гранату

Мотиви та особи, які кинули гранату, поки що залишаються невідомими

Невідомі кинули гранату в будинок посла Норвегії в Ізраїлі

Учора ввечері, 19 червня 2025 року, невідомі кинули гранату в офіційну резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі, яка знаходиться в місті Герцлія, неподалік від Тель-Авіва. Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило факт вибуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV 2.

Місцева поліція розпочала розслідування інциденту. «Наразі ми можемо підтвердити, що було завдано незначних матеріальних збитків. Через триваюче розслідування, подальші подробиці наразі не надаються», – повідомили в поліції. Першим про інцидент повідомив журналіст Ор Равід з ізраїльського телеканалу Channel 12.

Керівник відділу комунікацій Міністерства закордонних справ Норвегії Тува Богснес зазначила, що всі співробітники посольства залишилися неушкодженими. «Ми зв’язалися з посольством цього вечора. Жоден співробітник посольства не постраждав у результаті інциденту», – заявила Тува Богснес, підтвердивши також присутність ізраїльської поліції на місці події.

Мотиви та особи, які кинули гранату, поки що залишаються невідомими. Послом Норвегії в Ізраїлі є Пер Егіль Сельвааг (65 років). У посольстві працює 14 співробітників, шість з яких є громадянами Норвегії, а решта – місцеві працівники.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар рішуче засудив інцидент у своїй заяві на платформі X. «Нещодавно я розмовляв з послом Норвегії в Ізраїлі Пером Егілем Сельваагом, у сад якого сьогодні ввечері кинули гранату. Я рішуче засуджую цей серйозний і небезпечний злочин», — написав Саар, додавши, що переконаний у швидкому виявленні та покаранні винних.

Нагадаємо, Ізраїльська система «Залізний купол» стала пропускати більше ворожих ракет. За 24 години було перехоплено лише 65% випущених Іраном цілей, тоді як напередодні цей показник становив майже 90%.

Зазначається, що швидкі іранські ракети дали Ізраїлю менше часу на підготовку до того, як снаряди наблизяться до намічених цілей. Раніше попередження надходило приблизно за 10-11 хвилин до падіння ракет.

Також важливо те, що іранці мають навігаційну систему для завершальної фази атаки, яка допомагає їм бути дуже точними і атакувати саме ті цілі, які вони бажають.