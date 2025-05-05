У квартирі на Оболоні вибухнула граната, є постраждалий

Вибух стався у квартирі одного із будинків на вулиці Прирічна

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу

В Оболонському районі Києва у ніч проти 5 травня стався вибух. В одній із квартир здетонувала граната, є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці розповіли, що цієї ночі вони отримали повідомлення про вибух у квартирі одного із будинків на вулиці Прирічна.

Повідомляється, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

Як з'ясувалося, у квартирі здетонувала граната внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Медики його госпіталізували. Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу.

Нагадаємо, у Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали. Як виявилося, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту. Однак, під час обшуків за місцем його проживання оперативно-слідча група виявила справжній арсенал, який важко пояснити «жартами».

Раніше у Києві 53-річний житель Голосіївського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував сусіду ножем та предметом, схожим на гранату.