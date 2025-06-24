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На Київщині дитина під час прогулянки знайшла осколкову гранату (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині дитина під час прогулянки знайшла осколкову гранату (фото)
Сапери вилучили боєприпас і транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення
фото: ДСНС України/Facebook

Подія сталася у селі Озера Бучанського району

На Київщині дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України

Зазначається, що подія сталася у селі Озера Бучанського району. Батьки одразу повідомили Службу порятунку

«На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці ідентифікували знахідку як осколкову гранату ВОГ-25П», – йдеться у повідомленні.

Сапери вилучили боєприпас і транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення
Сапери вилучили боєприпас і транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення
фото: ДСНС України/Facebook

Сапери вилучили боєприпас і транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від зазнаних травм.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського.

Теги: Київщина граната дитина

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