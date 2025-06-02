У Києві нетверезий чоловік розгулював вулицями з купою гранат та набоїв

Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі

Слідчі вилучили у чоловіка більше 120 набоїв та п’ять гранат із підривачами

Слідчі вилучили більше 120 набоїв та п’ять гранат із підривачами. Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що патрульні поліцейські на вулиці Братиславській зупинили чоловіка, який перебував напідпитку та ніс підозрілий металевий контейнер зеленого кольору. Під час подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що 39-річний киянин переносить боєприпаси, які з його слів йому нещодавно подарував товариш на день народження.

Під час документування злочину слідчо-оперативна група та вибухотехніки вилучили 123 набої різного калібру, гранати у кількості п'яти штук, корпуси від гранат та підривачі.

Слідчі територіального управління поліції затримали місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а боєприпаси скерували на експертизу.

Правоохоронці вилучили у чоловіка 123 набої різного калібру, гранати у кількості п'яти штук, корпуси від гранат та підривачі фото: Національна поліція Києва/Facebook

Порушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України –зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва в одному з гаражів правоохоронці виявили великий сховок, де зберігався цілий арсенал різноманітної зброї. Підозрюваних затримали, їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Раніше на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця в порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол.