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РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на базі ручного протитанкового гранатомета

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на базі ручного протитанкового гранатомета
Наслідки серії ударів БпЛА по передмістю Харкова
фото: Харківська обласна прокуратура

Терехов зауважив, що РФ пробує знайти «вразливі місця» в обороні міста

РФ вперше з повномасштабного вторгнення застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по Харкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста», – йдеться у повідомленні.

РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на базі ручного протитанкового гранатомета фото 1

Терехов наголосив, що Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. За його словами, за минулий тиждень по місту було сім влучань.

«Постраждали 11 осіб, серед них – дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Та, на щастя, обійшлося без загиблих. Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення», – наголосив мер.

Як зауважив Терехов, у Харківській області минулого тижня пролунало 51 попередження про повітряну загрозу, у самому місті – 39. Загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% меншою, ніж по області.

Нагадаємо, що у Харкові та передмісті у ніч на 26 травня пролунала серія потужних вибухів – місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників.

Теги: Харків війна Ігор Терехов дрон

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