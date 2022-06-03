«Харківські угоди». Суд дозволив спецрозслідування щодо Януковича

Печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича. Його підозрюють у державній зраді – підписанні Харківських угод. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У цій справі Януковичу загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна чи без неї.

Зазначається, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції, 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.

«У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя», – додали в Офісі генрокурора.

Наразі відносно експрезидента в порядку процедури in absentia вже здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом захоплення колишнім президентом державної влади у вересні-жовтні 2010 року унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Також здійснюється заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обставинами організації ним переправлення через держкордон у лютому 2014 року не менше 20 осіб та підбурювання до дезертирства співробітників УДО.

У всіх трьох кримінальних провадженнях судом надано дозвіл на арешт підозрюваного колишнього президента.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж — штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.