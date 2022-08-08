«Харківські угоди». ДБР оголосило підозру ексміністру оборони Єжелю

Єжель сприяв РФ в окупації Криму

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання «Харківських угод» сприяв Російській Федерації в окупації Криму. Про це повідомляє пресцентр бюро.

«Адмірал, який свого часу був головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкти цих документів міністр оборони України погодив навіть не відвідавши засідання Кабміну 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди Конституції та законам України.

Через це були створені умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Російської Федерації, модернізації та заміні корабельного складу, літальних апаратів, основних озброєнь Чорноморського флоту Російської федерації, які перебували на території України та надалі були використані під час анексії Крим та міста Севастополя у 2014 році, замість їх зменшення та виведення з території України, відповідно до умов базових угод.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж — штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.