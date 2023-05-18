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Князєв здивував поясненнями, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Князєв здивував поясненнями, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів
16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, викритому на отриманні $2,7 млн хабара, оголосили підозру
фото: скрін із відео

Ексочільник Верховного Суду: «До мене на зберігання приносили гроші різні особи»

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, підозрюваний у хабарництві, спробував переконати всіх у своїй невинуватості та запропонував цікаве пояснення звідки у нього взяли гроші. Про це передає Центр протидії корупції.

Під час засідання Вищої ради правосуддя Князєв заявив, що його кабінет не є режимно-секретним об’єктом і що туди нібито може прийти фактично будь-хто.

«До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались», – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи, у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій.

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Теги: Верховний Суд України хабар Всеволод Князєв

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