Князєв здивував поясненнями, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів

Ексочільник Верховного Суду: «До мене на зберігання приносили гроші різні особи»

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, підозрюваний у хабарництві, спробував переконати всіх у своїй невинуватості та запропонував цікаве пояснення звідки у нього взяли гроші. Про це передає Центр протидії корупції.

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Під час засідання Вищої ради правосуддя Князєв заявив, що його кабінет не є режимно-секретним об’єктом і що туди нібито може прийти фактично будь-хто.

«До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались», – пояснив він.

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Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи, у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

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Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій.