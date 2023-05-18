Справа Князєва: правоохоронці заявляють, що суддя має місця для переховування за кордоном

Офіційний дохід Князєва та його дружини, с 2017 по 2023 роки склав більше 30 млн. грн

У колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та його дружини за кордоном можуть бути «місця для переховування». Про це йдеться на засіданні Вищої ради правосуддя 18 травня з розгляду подання керівника САП Олександра Клименка про надання дозволу на утримання під вартою колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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За даними правоохоронців, є ризики, що у Князєва за кордоном та його дружини є «місця для переховування».

Також повідомляється, що можливо, частину отриманих від бізнесмена Костянтина Жеваго грошей, які не були знайдені під час обшуків, Князєву вдалося перевести за кордони України.

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За даними прокурора САП, офіційний дохід Князєва та його дружини, с 2017 по 2023 роки (тобто, за час роботи суддею ВС) склав більше 30 млн. грн.

Нагадаємо, ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, якому повідомили про підозру в отриманні $2,7 млн хабаря, доправили на засідання Вищої ради правосуддя, яка розглядатиме подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання його під вартою. Вища рада правосуддя вирішила розглядати питання про надання згоди на арешт колишнього голови Верховного Суду, судді Всеволода Князєва у відкритому режимі, але припинила пряму трансляцію.

До відома, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.