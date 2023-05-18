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Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва
За рішення проголосували 14 членів ВРП із 14 присутніх
фото: Укрінформ

САП направила подання до Вищого антикорупційного суду про призначення засідання для обрання міри запобіжного заходу

Вища рада правосуддя дала одностайно вирішила надати свою згоду на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні багатомільйонного хабара. Про це повідомляє «Суспільне».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої рада правосуддя напередодні із клопотанням щодо обрання Князєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання в четвер, 18 травня, Вища рада правосуддя 14-ма голосами з 14 підтримала це рішення. 

Тепер САП направила подання до Вищого антикорупційного суду про призначення засідання для обрання міри запобіжного заходу. Сам Всеволод Князєв був присутній на засіданні ВРП.

Нагадаємо, що Князєв просив про закритий розгляд справи, у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

До слова, суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій.

До відома, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

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Теги: суд Всеволод Князєв правосуддя

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