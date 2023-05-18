Суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій

Вища рада правосуддя розглядає питання щодо утримання під вартою ексголови Всеволода Князєва

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що став жертвою замовної справи з боку політичних сил, а НАБУ навіть про це не здогадується. Про це суддя заявив на засіданні Вищої ради правосуддя 18 травня.

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Князєв зазначив, що став жертвою замовної справи з боку політичних сил. А НАБУ, як зазначив ексголова Верховного Суду, було використано «в темну».

Також Князєв заявив, що члени Вищої ради правосуддя «зрозуміють», про що він говорить. «Сьогодні я, а завтра буде хтось інший. Подумайте над цим», – звернувся Князєв до членів ВРП.

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В цілому, суддя вважає, що став жертвою провокації.

Нагадаємо, ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, якому повідомили про підозру в отриманні $2,7 млн хабаря, доправили на засідання Вищої ради правосуддя, яка розглядатиме подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання його під вартою. Вища рада правосуддя вирішила розглядати питання про надання згоди на арешт колишнього голови Верховного Суду, судді Всеволода Князєва у відкритому режимі, але припинила пряму трансляцію.

До відома, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.