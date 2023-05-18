Справа Князєва: прокурор розповів цікаву деталь

Гроші передавалися Князєву у два етапи

Правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів із суми, переданої, за даними слідства, ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву для ухвалення потрібного рішення. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя, передає «Укрінформ».

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Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко сказав: «Близько мільйона доларів як предмета неправомірної вигоди».

За словами прокурора, гроші передавалися Князєву у два етапи: 3 травня було передано 1,35 млн. дол. і 15 травня – 450 тис. дол.

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Наразі правоохоронці вилучили 450 тис. дол. у Князєва вдома, ще 597 тис. дол. знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

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Князєв просив про закритий розгляд справи, у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій.