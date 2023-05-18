Справа судді Князєва: Вища рада правосуддя скасувала трансляцію засідання

Всеволод Князєв вимагав проведення засідання у закритому режимі, адже можуть будуть розголошені особисті дані або інформація, що містить державну таємницю

Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, якому повідомили про підозру в отриманні $2,7 млн хабаря, доправили на засідання Вищої ради правосуддя, яка розглядатиме подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання його під вартою. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Вища рада правосуддя вирішила розглядати питання про надання згоди на арешт колишнього голови Верховного Суду, судді Всеволода Князєва у відкритому режимі, але припинила пряму трансляцію.

Прокурори не заперечували проти проведення засідання у відкритому режимі. Водночас Всеволод Князєв та його захисники клопотали про проведення закритого засідання ВРП, адже під час засідання можуть будуть розголошені особисті дані та навіть інформація, що містить державну таємницю.

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Після проведення наради члени ВРП вирішили продовжувати розгляд у відкритому режимі. Жоден з членів ВРП не підтримав проведення засідання у закритому режимі.

Але водночас, за клопотанням Князєва, було вирішено припинити пряму відеотрансляцію засідання – таке клопотання, як пояснили у ВРП, задовольняється автоматично, якщо його висловив хоча б один з учасників розгляду. Також участь у засіданні бере прокурор САП Олександр Омельченко, який здійснює процесуальне керівництво у цій справі.

Нагадаємо, що 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.