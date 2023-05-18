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Справа судді Князєва: Вища рада правосуддя скасувала трансляцію засідання

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Справа судді Князєва: Вища рада правосуддя скасувала трансляцію засідання
Пряму трансляцію скасували на вимогу захисників Всеволода Князєва
фото з відкритих джерел

Всеволод Князєв вимагав проведення засідання у закритому режимі, адже можуть будуть розголошені особисті дані або інформація, що містить державну таємницю

Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, якому повідомили про підозру в отриманні $2,7 млн хабаря, доправили на засідання Вищої ради правосуддя, яка розглядатиме подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання його під вартою. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Вища рада правосуддя вирішила розглядати питання про надання згоди на арешт колишнього голови Верховного Суду, судді Всеволода Князєва у відкритому режимі, але припинила пряму трансляцію. 

Прокурори не заперечували проти проведення засідання у відкритому режимі. Водночас Всеволод Князєв та його захисники клопотали про проведення закритого засідання ВРП, адже під час засідання можуть будуть розголошені особисті дані та навіть інформація, що містить державну таємницю.

Після проведення наради члени ВРП вирішили продовжувати розгляд у відкритому режимі. Жоден з членів ВРП не підтримав проведення засідання у закритому режимі.

Але водночас, за клопотанням Князєва, було вирішено припинити пряму відеотрансляцію засідання – таке клопотання, як пояснили у ВРП, задовольняється автоматично, якщо його висловив хоча б один з учасників розгляду. Також участь у засіданні бере прокурор САП Олександр Омельченко, який здійснює процесуальне керівництво у цій справі.

Нагадаємо, що 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

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Теги: Вища рада правосуддя Всеволод Князєв

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