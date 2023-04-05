Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин

Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці

Командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який «виховував» строковика кулаками, загрожує до 12 років ув’язнення. ДБР вже передало обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду», – йдеться в повідомленні.

Справа розслідувалась менше місяця.

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Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав. Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.