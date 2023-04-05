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Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин
скрін із відео

Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці

Командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який «виховував» строковика кулаками, загрожує до 12 років ув’язнення. ДБР вже передало обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду», – йдеться в повідомленні.

Справа розслідувалась менше місяця.

Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав. Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.

Теги: Житомирщина військові суд

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