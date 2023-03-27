У Маріуполі невідомі підірвали автівку одного з командирів окупантів (відео)

Інформації про жертви чи постраждалих поки немає

У тимчасово окупованому Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Нагадаємо, близько 8:00 ранку «бавовна» сталася у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі. Вибухами пошкоджено відразу декілька будівель, де жили окупанти.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.