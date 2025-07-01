Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін
Колишній держсекретар Міністерства розвитку громад та територій України Володін опинився під арештом
фото з відкритих джерел

Володіну призначено тримання під вартою

Апеляцiйна палата ВАКС відмовилась пом’якшити запобіжний захід колишньому держсекретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Також АП ВАКС залишила під вартою ексрадника міністра розвитку громад та територій Максима Горбатюка із можливістю внести 25 млн грн застави як альтернативу. Наразі він перебуває в СІЗО.

Захист просив застосувати до Горбатюка цілодобовий домашній арешт або зменшити заставу. Прокурорка натомість назвала заставу в розмірі 25 млн грн недостатньою для запобігання ризику втечі.

За версією слідства, Сергій Копистира спільно з топпосадовцями Мінрегіону реалізував схему незаконного отримання землі в Києві для будівництва житлового комплексу. Через підконтрольне держпідприємство землю передали будкомпанії, яка мала віддати державі частину квартир. Щоб зменшити цю частку, вартість ділянки штучно знизили майже в п’ять разів, що могло завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігуранти Реєстру порушників скоро можуть зітхнути спокійно: вони більше не будуть перебувати у статусі корупціонера пожиттєво
Нардепи «зламали» скандальний Реєстр корупціонерів: усі вийдуть на волю
18 червня, 13:05
Завдяки підтримці ВО «Свобода» Михайло Головко зробив карколомну кар’єру. Проте резонансна корупційна справа перекреслила всі досягнення
(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев'ять років Судові хроніки
24 червня, 10:50
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі
4 червня, 13:29
За Леоніда Міндіча було внесено заставу у 8 млн грн
Підозрюваний у розкраданні коштів «Харківобленерго» вийшов під заставу
9 червня, 18:59
Посадовцям загрожує до восьми років увʼязнення
СБУ викрила екскерівництво держпідприємства «Документ» на розкраданні мільйонів
19 червня, 15:09
Маріанна Кізіярова перебуватиме під вартою 52 дні або має внести заставу у 700 тис. грн.
Справа про фіктивну службу в ЗСУ. Суд взяв під варту депутатку Дніпропетровської облради
23 червня, 13:50
Вищий антикорупційний суд переніс обрання запобіжного заходу чиновнику на 26 червня
Стало відомо, яку заставу проситиме Антикорупційна прокуратура для Чернишова
25 червня, 12:31
Усім фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом
Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів
19 червня, 14:06
Незаконно зняли арешт з майна боржника. Працівники виконавчої служби Києва постануть перед судом
Незаконно зняли арешт з майна боржника. Працівники виконавчої служби Києва постануть перед судом
Вчора, 11:09

Кримінал

Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін
Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
Не задекларував мільйони. ДБР повідомило підозру експосадовцю Хмельницької прокуратури
Не задекларував мільйони. ДБР повідомило підозру експосадовцю Хмельницької прокуратури
Сплеск «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію
Сплеск «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію
Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури
Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури
Суд взяв під варту без права внесення застави ексзаступника Терехова
Суд взяв під варту без права внесення застави ексзаступника Терехова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
24K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
18K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
14K
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua