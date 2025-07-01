Корупція в Мінрегіоні: запобіжний захід для ексдержсекретаря відомства залишився без змін
Володіну призначено тримання під вартою
Апеляцiйна палата ВАКС відмовилась пом’якшити запобіжний захід колишньому держсекретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.
Також АП ВАКС залишила під вартою ексрадника міністра розвитку громад та територій Максима Горбатюка із можливістю внести 25 млн грн застави як альтернативу. Наразі він перебуває в СІЗО.
Захист просив застосувати до Горбатюка цілодобовий домашній арешт або зменшити заставу. Прокурорка натомість назвала заставу в розмірі 25 млн грн недостатньою для запобігання ризику втечі.
За версією слідства, Сергій Копистира спільно з топпосадовцями Мінрегіону реалізував схему незаконного отримання землі в Києві для будівництва житлового комплексу. Через підконтрольне держпідприємство землю передали будкомпанії, яка мала віддати державі частину квартир. Щоб зменшити цю частку, вартість ділянки штучно знизили майже в п’ять разів, що могло завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.