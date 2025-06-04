Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
скріншот із відеотрансляції

Дев’ять місяців підозрювана перебуває у СІЗО

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Вадим Сидоренко анонсував зміну підозри колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

«Слідство приступило до підготовки нової редакції повідомлення про підозри (Тетяні Крупі – «Главком»), зокрема, будуть розширені як обставини, так і правова кваліфікація дій, стосовно яких здобуто докази», – сказав представник сторони обвинувачення.

У своєму виступі прокурор Сидоренко звернув увагу на свіжий висновок НАЗК, яке провело повну перевірку електронних декларацій за 2022-2023 роки ексголови МСЕК Хмельниччини.

«НАЗК зробило висновок про в діях Крупи іншого кримінального провадження за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації»)», – зауважив прокурор.

Варто додати, що у судовому засіданні сторона захисту наполягала на тому, що слідство мляво збирає докази. З цього приводу адвокат Тарас Пошиванюк вдався до іронії, заявивши, що «поки сторона обвинувачення вивчає документи, Тетяна Василівна може посидіти у СІЗО».

Також захисники Крупи просили апеляцію скасувати арешт підозрюваної (ексголова МСЕК сидить у СІЗО дев’ять місяців), принісши у судову залу консультаційний висновок лікарів столичної клінічної лікарні №8, де сказано про прогрес її хвороб. Натомість Феміда відмовила у задоволенні скарги адвокатів, залишивши без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

Читайте також:

Теги: суд корупція в Україні гроші МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборонені фантазії Милованова. У чому проблема «університету в гольф-клубі»
Заборонені фантазії Милованова. У чому проблема «університету в гольф-клубі»
5 травня, 16:15
Власник бренду «Балувана Галя» Ігор Сухомлин розповів: конфлікт із засновниками «Галі Балуваної» почався у 2019 році
Чия «Галя балувана»? Власник вареничних судиться із власниками мережі магазинів напівфабрикатів
19 травня, 11:55
У деяких угодах брали участь продавці, пов'язані з російською ФСБ і приватною військовою компанією «Вагнер»
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
16 травня, 11:57
Засудили жмеринчанина за ухилення від призову на військову службу
Чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації: деталі справи
22 травня, 17:25
Латвія ухвалила нове рішення щодо українців
Українські біженці знову отримають допомогу з працевлаштування у Латвії
26 травня, 03:00
Джанні та його дружина Катерина
Дружина полоненого італійця назвала абсурдну причину, через яку він пішов до російського війська
24 травня, 20:14
Шредер став лобістом Путіна через кілька місяців після закінчення служби канцлером у 2005 році
Ексканцлер Шредер більше не зможе отримувати гроші від Путіна
26 травня, 10:58
Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи
Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи
29 травня, 11:04
Російські окупанти зруйнували телевізійну вежу у Києві 1 березня 2022 року
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Вчора, 12:19

Кримінал

Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі
Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі
Суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку
Суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку
Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах
Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах
Затримано ще одного українця, який допомагав РФ готувати удари по аеродромах
Затримано ще одного українця, який допомагав РФ готувати удари по аеродромах
На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових
На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових
Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері
Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
218K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
109K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
89K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
76K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua