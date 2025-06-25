Стало відомо, яку заставу проситиме Антикорупційна прокуратура для Чернишова

Обвинувачення проситиме суд призначити віцепремʼєру запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави

Сторона обвинувачення проситиме Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергія Буйленка, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Прокурор зазначив, що суму застави встановлено з огляду на високу ймовірність її внесення. Раніше Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу. ВАКС відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Раніше у медіа ширилися чутки щодо його можливої втечі за кордон. Сам міністр прокоментував своє повернення на сторінці у Facebook: «Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено». Він також заявив, що вже 23 червня повернеться до роботи в Кабміні, пообіцявши «розбір по фактах» кампанії дискредитації.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП розслідують масштабну корупційну схему з незаконним одержанням земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. Ця оборудка могла завдати державі збитків на понад 1 млрд грн. За даними слідства, до схеми були залучені: майбутній віцепрем'єр-міністр України, його радник, тодішній державний секретар Міністерства та директорка державного підприємства, а також забудовник та його довірена особа.

Суть схеми полягала у заниженні вартості земельної ділянки та наявних на ній будівель майже вп'ятеро, щоб мінімізувати частку майбутніх квартир, які забудовник мав віддати державі. За реалізацію цієї схеми службові особи Міністерства отримали неправомірну вигоду у вигляді знижок на квартири у вже збудованих житлових комплексах Києва. Загальний розмір цієї неправомірної вигоди сягнув 16,8 млн грн.

Раніше у цій справі вже було повідомлено про підозру п'ятьом особам, включаючи колишнього державного секретаря Мінрегіону, радника міністра, директорку держпідприємства, забудовника та його довірену особу. Щодо них вже застосовані запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою з альтернативою застави.

Дії Олексія Чернишова кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.