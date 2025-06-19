СБУ викрила екскерівництво держпідприємства «Документ» на розкраданні мільйонів

За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили організаторів корупційної схеми з коштами державного паспортного сервісу «Документ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн. До організації схеми причетні вісім колишніх та чинних посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки. Зазначається, що після початку повномасштабної війни посадовці налагодили механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

«Для цього фігуранти організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС. За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів», – йдеться в заяві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів схеми фото: ssu.gov.ua/СБУ

Посадовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області викрито схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після бойових дій. За даними слідства, йдеться про 4,6 млн грн, які мали піти на ремонт зруйнованих будинків у Бучанському районі. До організованої групи входили дев’ятеро осіб, серед яких – троє посадовців однієї з міських рад області.

Як повідомлялося, на Київщині викрито злочинну схему заволодіння близько 11,5 млн грн з фонду грошового забезпечення військовослужбовців Нацгвардії. Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам за інкримінованими статтями загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, двом керівникам фінансового відділення – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

До слова, Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Комісію очолив депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко, його заступником став Максим Бужанський від «Слуги народу». Загалом туди ввійшли 13 парламентарів «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Голосу», «Платформи за життя та мир», «Відновлення України», «Довіри» та «За майбутнє».