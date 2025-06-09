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Підозрюваний у розкраданні коштів «Харківобленерго» вийшов під заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Підозрюваний у розкраданні коштів «Харківобленерго» вийшов під заставу
За Леоніда Міндіча було внесено заставу у 8 млн грн
фото з відкритих джерел

Минулого тижня правоохоронці затримали на кордоні та вручили підозру родичу Міндіча

Підозрюваний в корупції Леонід Міндіч вийшов з-під варти. Правоохоронці вважають його організатором схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та посягання на 120 млн грн коштів «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, яку цитує «Слово і діло».

«За особу, підозрювану в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго», внесли визначені 8 млн грн застави», – сказала вона.

Наразі підозрюваний вийшов з-під варти. На нього поклали наступні обов'язки: прибувати за першою вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали на кордоні та вручили підозру двоюрідному брату Тимура Міндіча Леоніду Міндічу. Після затримання підозрюваного на кордоні з’ясувалось, що він має громадянство США. Саме завдяки американському паспорту він збирався виїхати з України.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику «Харківобленерго» Костянтину Логвиненку та ще чотирьом особам. За даними слідства, у 2021 році в.о. гендиректора АТ «Харківобленерго» у змові з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства.

Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп'ятеро.

Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки оголосило в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора «Запоріжжяобленерго», які перебувають за кордоном.

До слова, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

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Теги: енергетика корупція в Україні Харківщина

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