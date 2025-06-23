Справа про фіктивну службу в ЗСУ. Суд взяв під варту депутатку Дніпропетровської облради

Депутатка заявила, що хоче «тісно співпрацювати зі слідством»

Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід депутатці Дніпропетровської обласної ради Маріанні Кізіяровій. Правоохоронці підозрюють її у фіктивному проходженні служби в Збройних силах України. Суд постановив тримати її під вартою 52 дні або відпустити під заставу у 757 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Дніпро» та «Радіо Свобода».

Прокурор Євген Скрипін просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 908 тис. грн, адже, за його словами, депутатка може переховуватися, знищити документи або вплинути на хід слідства, користуючись посадою. Водночас адвокат депутатки Ігор Кулик запропонував застосувати нічний домашній арешт через «сімейні обставини».

Кізіярова в суді заявила, що не збирається нікуди зникати, ба більше – хоче «тісно співпрацювати зі слідством» та «відстоювати своє доброчесне ім’я». На запитання судді, скільки часу депутатка провела у війську, вона відповіла, що була мобілізована у листопаді 2023 року, пішла добровільно, у навчальному центрі перебувала 45 днів. Демобілізувалася за сімейними обставинами з посади телефоністки у січні 2025 року.

Разом із депутаткою у справі фігурують ще двоє осіб – керівник навчального центру та колишній заступник командира військової частини. Раніше на своїй сторінці в соцмережах підозрювана заперечувала усі звинувачення.

Публікації депутатки, опубліковані в соцмережах до судового засідання скріншот: Маріанна Кізіярова / Facebook

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 18 червня Державне бюро розслідувань викрило депутатку Дніпропетровської обласної ради на проходженні фіктивної служби у війську. За даними правоохоронців, у 2023 році політикиня вирішила покращити свій політичний імідж та мобілізувалася до війська. Однак ДБР стверджує, що мобілізація Кізіярової була фіктивною. За час служби вона незаконно отримала виплат на понад 200 тис. грн.

Депутатка отримала підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. Покарання передбачає позбавлення волі до 10 років.

До слова, Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру депутатці – членкині постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської міськради. Її вважають організаторкою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах. Підозри також отримали ще шестеро учасників схеми – посадовці та підприємці.