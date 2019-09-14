Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту «АІС» готуються до передачі в суд



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Суд відправив топ-менеджерів «АІС» Олександра Пугача та Олександра Яременка під цілодобовий домашній арешт

Правоохоронні органи завершують роботу над кримінальними справами, обвинуваченими за якими проходять бенефіціар групи «АІС» Василь Поляков та наймане керівництво компанії.

Про це повідомив «24 канал».

Раніше Печерський районний суд м. Києва відправив топ-менеджерів «АІС» Олександра Пугача та Олександра Яременка під цілодобовий домашній арешт в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» на суму понад 2 млрд гривень. Що стосується Василя Полякова, засновника і бенефіціара «АІС», то йому прокуратура Києва вручила підозри в шахрайстві на зазначену суму. А Печерський районний суд столиці в кінці серпня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з забороною виїзду за межі Києва. Його бізнес-партнеру, екс-нардепу Дмитру Святашу також в судовому порядку заборонено залишати території України до моменту повного виконання боргових зобов’язань перед «УкрСиббанком».

На думку політичних експертів, втрата Дмитром Святашем мандата народного депутата, а також завершення розслідування правоохоронцями кримінальних справ за боргами «АІС» зумовило застосування бенефіціарами «АІС» сумнівних піар-інструментів. А саме, замовних псевдомітингів, про які говорить депутат Верховної Ради України з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський і пишуть ЗМІ та колективного листа, в якому ряд нардепів (в основному від «Опозиційного блоку – За життя») чинять спільно з Дмитром Святашем тиск на прокуратуру.

«Для власників «АІС» виразно запахло смаженим. Команда Президента Зеленського серйозно налаштована дати по руках шахраям та корупціонерам, щоб захистити чесний бізнес і поліпшити інвестклімат. Як сказав Дубинський, всі борги доведеться повернути. Тому Святаш і Поляков застосовують зараз прийоми на межі фолу і компрометують своїх політичних приятелів. Вони загнані в кут і скоро їх кучерявій мотузочці прийде кінець», – пояснив на умовах анонімності відомий політичний експерт.

Як повідомлялося, політик і блогер Олександр Дубінський опублікував матеріали, які можуть свідчити про причетність контролера ГК «АІС» Дмитра Святаша до замовних мітингів проти президента Зеленського під ТК «1+1».