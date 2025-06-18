Майже 70% звернень про сексуальне насильство під час війни надійшли від чоловіків

Тільки за останній тиждень поступило 59 звернень про сексуальне насильство

Уповноважена з гендерної політики розповіла, хто найбільше потерпає від сексуального насильства з початку повномасштабної війни

В Україні зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову уповноважену з гендерної політики Катерину Левченко на брифінгу.

Зазначається, що 342 звернення надійшло від жінок, а решта – від неповнолітніх.

«Станом на 16 червня ми отримали 1119 звернень. З них 750 – від чоловіків, 342 – від жінок, 20 – від дівчат, сім – від хлопців», – йдеться в повідомленні.

Левченко зазначила, що тільки за останній тиждень було отримано 59 звернень: 41 звернення від чоловіків, 18 – від жінок.

Крім того, уповноважена зазначила, що ці цифри в декілька разів перевищують дані моніторингової місії ООН і Офісу Генпрокурора, що свідчить про те, що такий вид злочинів нерідко приховується, у тому числі самими постраждалими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почастішали випадки домашнього насильства. Упродовж 2024 року 125 тисяч людей постраждали від гендерно зумовленого насильства, з них 85% становлять жінки.

За даними Офісу генерального прокурора за 11 місяців 2024 року було відкрито 2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Кількість справ росте рік до року від початку великої війни.