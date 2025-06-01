Скандал на Одещині: поліція розслідує зґвалтування собаки, вилучено докази

На Одещині відкрито справу про сексуальне насильство над собакою: є підозрюваний

На Одещині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом сексуального насильства над собакою. Інцидент набув розголосу після повідомлення зоозахисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини та зоозахисників.

За словами зоозахисниці Сніжани Бугрік, мешканець села Майори разом зі своїми спільниками неодноразово ґвалтували собак. За її словами, лише через дві доби після надходження повідомлення до правоохоронців вдалося домогтися офіційного вилучення собаки для збору доказів.

Зоозахисниця висловила обурення початковою реакцією поліції. «Поліція Одеської області приїхала на виклик, посміялись!! Не побачила злочину!! Не було відкрито кримінальне провадження, не вилучили тварин в якості доказів і не відправили на експертизу, не відправили до ветеринарного лікаря на огляд та надання ветеринарної допомоги. Слідчий Борисенко Максим управління поліції Одеської області відмовився вилучати тварину у звʼязку з особистими переконаннями», – написала Сніжана. Вона також поставила питання до поліції: «які особисті переконання заважають вилучити зґвалтовану тварину та виконати покладені на поліцейського обовʼязки?»

Зрештою, собаку вилучили волонтери притулку «Плюшка».

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Наразі правоохоронці підтвердили відкриття справи. «До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Майори на Одещині в одному з приватних домоволодінь чоловік вчинив дії сексуального характеру щодо собаки. Правоохоронці встановили особу, причетну до вчинення злочину. Тривають слідчі дії», – зазначили правоохоронці.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, приморський районний суд міста Одеси визнав українського військовослужбовця винним у державній зраді і призначив йому 15 років увʼязнення.

Маючи доступ до службової інформації військової частини, обвинувачений у жовтні 2024 року переписувався у Telegram із невстановленим співробітником розвідувального органу РФ.