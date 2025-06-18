Житель Хмельниччини отримав покарання за зґвалтування своєї п'ятирічної доньки

Чоловік ґвалтував доньку, коли дружини не було вдома

38-річного жителя Хмельниччини засуджено до довічного ув’язнення за зґвалтування п'ятирічної доньки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

«Суд визнав чоловіка винним у вчиненні сексуального насильства та зґвалтуванні малолітньої (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України) та призначив йому найсуворіше покарання», – йдеться в повідомленні.

Під час розслідування слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції встановили, що обвинувачений тривалий час вчиняв щодо своєї доньки сексуальне насильство, а у жовтні 2023-го року зґвалтував її. Робив це, коли дружини не було вдома.

Про злочин стало відомо від лікаря, яка оглянула дівчинку. Дитина підтвердила, що все почалось, коли їй було п'ять років.

Нагадаємо, довічне позбавлення волі отримав раніше чоловік, який систематично розбещував та ґвалтував семирічну доньку своєї цивільної дружини в Чернівцях. Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила. Проте, завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини, версію засудженого повністю спростували. Показання дитини, отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога, покладені в основу обвинувального вироку.