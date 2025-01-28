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В Україні почастішали випадки домашнього насильства: цифри шокують

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Україні почастішали випадки домашнього насильства: цифри шокують
Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки
фото з відкритих джерел

Міністерство соцполітики пропонує внесення змін до чинного законодавства, які дозволять протидіяти домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Упродовж 2024 року 125 тисяч людей постраждали від гендерно зумовленого насильства, з них 85% становлять жінки. Про це на брифінгу повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише «Главком».

За її словами, упродовж 2024 року в Україні, на жаль, почастішали випадки домашнього насильства. 

Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки, уточнила чиновниця. Для роботи з такими категоріями людей в Україні працює 1130 відповідних служб.

Минулого року 103 об’єднані територіальні громади отримали 200 млн грн для придбання автомобілів для мобільних бригад, які допомагають саме постраждалим від домашнього насильства, додала Жолнович.

Також Жолнович зазначила, що міністерство соціальної політики пропонує внесення таких змін до чинного законодавства, які дозволять протидіяти домашньому насильству та насильству за ознакою статі. По-перше, пропонується закріпити законодавчу норму, за якою постраждала жінка з дитиною більше не зобов’язана перебувати у шлюбі, доки дитині не виповниться рік. По-друге, оцінку ризиків у родині тепер мають проводити не лише працівники правоохоронної сфери, але й представники соцслужб.

Раніше Жолнович повідомляла, що в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення росте кількість кризових кімнат для людей, що постраждали від насильства. Крім того, за її словами, впорядкована робота виїзних мобільних бригад, у чому Україні допомагали міжнародні партнери.

Нагадаємо, за даними Офісу генерального прокурора за 11 місяців 2024 року було відкрито 2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Кількість справ росте рік до року від початку великої війни.

Окрім того, понад 538 людей звернулися за виплатами в рамках пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства. Найбільше звернень надійшло від чоловіків. 

До слова, у Франції суд визнав винним Домініка Пеліко за всіма пунктами звинувачення у справі про масове зґвалтування своєї дружини Жизель Пеліко. Чоловіка засуджено до 20 років ув'язнення.

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Теги: війна Міністерство соціальної політики прокурор Україна домашнє насильство жінка зґвалтування

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