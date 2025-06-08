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Сексуальне насильство у театрах. У столиці відбулася скандальна прем'єра

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Сексуальне насильство у театрах. У столиці відбулася скандальна прем'єра
Вікторія Матейко і Петро Крилов у виставі «Метод 46»
фото: Ганна Хижняк

В основу п'єси покладена особиста історія авторки

6-7 червня на сцені незалежного Дикого театру відбулася прем’єра фешн-драми «Метод 46» за п'єсою української драматургині Катерини Пенькової «Бути майстром». На постановці, що торкається теми харасменту, об'єктивації та сексуального насильства в театрах і творчих навчальних закладах, побував «Главком».

«У центрі сюжету модний дім великого Майстра, де йде підготовка до грандіозного шоу за участю молодих акторок і моделей. Метушня, нерви, костюми, керівник показу та помічники маестро доробляють фінальні штрихи. Але прихід Майстра, до зустрічі з яким так готувалися учасниці, перетворює красиву ілюзію світу «високого» мистецтва на суцільний жах. Та найстрашніше, що покинути шоу вони не можуть, а публіка, що прийшла, не вірить їх словам, вважає це частиною програми, і просто спостерігає. Щоб вирватись з пекла, героїні вирішують не мовчати і піти проти системи», – йдеться в описі до постановки.

«Метод 46» порушує теми харасменту, об'єктивації та сексуального насильства в театрах і творчих навчальних закладах
«Метод 46» порушує теми харасменту, об'єктивації та сексуального насильства в театрах і творчих навчальних закладах
фото: Ганна Хижняк

Саму ж п’єсу Катерина Пенькова написала ще у 2019 році. У ній драматургиня розповіла про свій досвід насильства. У ньому вона звинуватила… покійного нині народного артиста України Давида Бабаєва. За твердженням авторки, вона зазнала наруги під час навчання у теперішній Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. «Я маю акторську освіту, за якою ніколи не працювала. У 2000-му році я прийшла за мрією і навчанням, а зіткнулась із сексуальним насиллям з боку Народного артиста. Тоді це вважалось нормою», – стверджує Пенькова. Бабаєв їй зі зрозумілих причин відповісти не може.

У п’єсі «Бути майстром» Катерина Пенькова розповіла про свій досвід насильства від покійного нині народного артиста України
У п’єсі «Бути майстром» Катерина Пенькова розповіла про свій досвід насильства від покійного нині народного артиста України
фото: Ганна Хижняк

За словами сценаристки, постановка «Метод 46» – не лише її художня рефлексія, а й відповідь на нещодавні публічні зізнання 46 акторів і акторок столичного Молодого театру у зловживанні з боку Андрія Білоуса – їхнього художнього керівника, режисера й викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого. Саме тому вистава й отримала таку назву.

Постановка має вікове обмеження 18+, оскільки містить сцени, де актори-чоловіки грають повністю оголеними. Творча команда проєкту запевнила, що самі артисти до такої концепції поставилися позитивно й працювали добровільно.

У деяких сценах «Методу 46» актори-чоловіки грають повністю оголеними
У деяких сценах «Методу 46» актори-чоловіки грають повністю оголеними
фото: Ганна Хижняк

Режисером вистави виступив Олексій Гладушевський. Головні ролі виконують Петро Крилов, Вікторія Матейко, Марія Краснощок, Анастасія Малахова, Павло Власенко, Артем Янков, Едуард Камалов, Гліб Городнічев та Арсеній Маланушенко. До слова, виконавець ролі Майстра Петро Крилов вийшов на сцену вперше після семирічної перерви.

Наступний показ вистави відбудеться 29 серпня.

За словами творчої команди проєкту, «Метод 46» – відповідь на нещодавні публічні зізнання 46 акторів і акторок Молодого театру у зловживанні з боку Андрія Білоуса
За словами творчої команди проєкту, «Метод 46» – відповідь на нещодавні публічні зізнання 46 акторів і акторок Молодого театру у зловживанні з боку Андрія Білоуса
фото: Ганна Хижняк

Тим часом глядачі публікують у мережі перші відгуки на прем’єру «Методу 46». Користувачі, зокрема, хвалять команду за висвітлення складної теми, якісну роботу зі світлом та хореографію. Утім, не обійшлося й без критики.

«Були жарти, які розуміли тільки студенти вузів, або посвячені в це, і трохи стало дивним і виникло питання: а що, якщо на виставу прийде хтось геть не в темі? Чи розрахунок на те, щоб ходили тільки ті, хто в курсі? З другим варіантом втрачається важливість того, що ця тема буде забута, як це траплялось і не раз в минулі роки. Проте важливіше за все те, що я так і не змогла хоч щось відчути до головної героїні…», – написала у своїх соцмережах акторка незалежного англомовного театру ProEnglish Theatre of Ukraine Наталія Пономарьова.

Водночас актор Олександр Єгоров загалом схвально відгукується про виставу, порівнюючи її з «фільмом жахів, знятим на документальному матеріалі». Утім, додає: «Єдине, що можна поставити виставі у провину – це майже демонстративна зневага до тонких форм. Тут усе нервово, на надрив. Це не театр для поціновувачів образності й підтексту».

13 фото
На весь екран
«Дикий театр» презентував фешн-драму «Метод 46», створену за п’єсою Катерини Пенькової «Бути майстром»
фото: Ганна Хижняк

Нагадаємо, що в січні 2025 року колишня студентка Київського національного університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік спершу анонімно, а згодом публічно звинуватила у сексуальних домаганнях викладача та директора – художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. На підтримку дівчини виступило чимало акторів та акторок. У навчальному закладі заявили, що звернулися до поліції.

Згодом Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили Білоуса у сексуальних домаганнях.

До слова, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

У травні Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Режисер подав заяву на звільнення за угодою сторін. 

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Теги: Київ театр зґвалтування Андрій Білоус Ярослава Кравченко вистава

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