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Девʼять жінок звинуватили відомого американського музиканта у сексуальних домаганнях

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Представник Лето відкинув всі звинувачення
фото: Reuters

Жінки розповіли, що вони з Лето почали переписуватися, коли були ще неповнолітніми

Девʼять жінок звинуватили зірку фільмів «Реквієм за мрією», «Загін самогубців» і фронтмена гурту Thirty Seconds To Mars Джареда Лето в сексуальних домаганнях, зокрема до неповнолітніх. Як передає «Главком», про це пише The Guardian з посиланням на Air Mail.

У матеріалі дев'ять жінок виступили зі звинуваченнями на адресу 53-річного музиканта й актора Джареда Лето. Вони заявили, що Лето протягом багатьох років поводився неналежним чином, зокрема фліртував з підлітками.

В інтерв'ю виданню одна жінка розповіла, що ще у 2006 році, коли їй було 16 років, Лето підійшов до неї біля кафе в Лос-Анджелесі і взяв номер. За словами жінки, Лето зателефонував їй додому через кілька днів і повідомив її, що влаштовує вечірку у своєму будинку, і запросив її. Вона відмовилася, проте, за її словами, Лето продовжував телефонувати їй. «І розмови стали сексуальними. Він питав щось на кшталт: «У тебе колись був хлопець? Ти колись смоктала член?», – поділилась вона.

Модель Лора Ла Рю розповіла про подібний досвід. За словами жінки, коли їй було 16 років у 2008 році, вона була на заході в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз, де Лето «дуже пильно спостерігав за нею».

«Він запитав, скільки мені років. Я відповіла: «Мені 16. Скільки тобі років?», – переповіла Ла Рю. Лето, якому на той час було 36 років, попросив її номер телефону. У квітні 2009 року приїхала до Лето в гості. «Я пам’ятаю, як він дражнив мене весь час, поки я була там. Він фліртував зі мною. Він нахилявся ближче, а потім віддалявся, ніби це була гра», – зазначила Ла Рю.

Представник Лето відкинув ці звинувачення. «Їхнє спілкування не містить нічого сексуального чи недоречного… і Ла Рю пізніше подала заявку на роботу особистою асистенткою Лето, що ще раз підкреслило відсутність чогось недоречного в будь-якій їхній взаємодії», – наголосив він. Ла Рю, своєю чергою, заперечила, що коли-небудь подавала заявку на посаду особистої асистентки у Лето.

Інша жінка розповіла виданню, що вони з Лето почали переписуватися, коли вона була ще неповнолітньою. За її словами, Лето ставив їй недоречні запитання із сексуальним підтекстом під час її візитів до нього додому.

Інша жінка, Еллі Тейлз, діджейка та музична продюсерка з Лос-Анджелеса, минулого місяця в instagram поширила статус у facebook за 2012 рік, в якому вона написала: «Ти насправді не бував у Лос-Анджелесі, якщо Джаред Лето не намагався нав'язати тобі себе за лаштунками». Тейлз також заявила: «На мене напав і травмував цей виродок, коли мені було 17… Він знав мій вік і йому було байдуже. Те, що він зробив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним».

Представник Лето «категорично заперечив» усі звинувачення жінок, про які повідомлялося в матеріалі Air Mail. Сам Лето ще не коментував їх.

Нагадаємо, американський актор та співак Джаред Лето неабияк обурив українців висловлюваннями про Росію та війну в Україні. «Відчуття російської енергії» актора і співака Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Про це йдеться в дописі Міністерства закордонних справ України.

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Теги: зґвалтування США актор

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