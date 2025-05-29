Французький хірург отримав вирок за зґвалтування сотень дітей

Підсудний також заявив, що частково вважає себе винним у смерті двох людей

Французький хірург отримав 20 років позбавлення волі за зґвалтування сотень дітей: жертви обурені м'якістю вироку

Французький суд у місті Ванн виніс вирок 74-річному хірургу Жоелю Ле Скуарнеку, засудивши його до 20 років позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство над сотнями пацієнтів, більшість з яких були дітьми. Попри те, що це максимальний можливий термін, багато потерпілих вважають вирок недостатньо суворим і висловили обурення рішенням суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Ле Скуарнек є однією з найвідоміших постатей серед сексуальних злочинців у сучасній історії Франції. У 2020 році його вже засуджували на 15 років за зґвалтування та домагання щодо чотирьох дітей, включаючи двох його племінниць. У новій справі він зізнався у скоєнні сексуальних злочинів проти 299 осіб у період із 1989 по 2014 рік, причому 256 з них були молодшими за 15 років.

Сексуальні домагання або зґвалтування чоловік вчиняв у лікарнях, часто тоді, коли діти перебували під наркозом або ще не отямились після операцій. У своїх записах хірург детально описував кожен випадок, зазначаючи імена, вік, адреси жертв і характер насильства. У цих моторошних нотатках він сам називав себе «педофілом» та «збоченцем».

Ле Скуарнек також заявив, що частково вважає себе винним у смерті двох людей, зокрема Матіса Віне, який помер від передозування у 2021 році, та ще одного чоловіка, знайденого мертвим у 2020 році.

Ця справа також викрила недоліки у французькій правовій системі. Ще у 2005 році слідчі виявили у хірурга зв’язок із дитячою порнографією через покупки в інтернеті, але тоді йому дали лише умовне покарання – 4 місяці, після чого він продовжив працювати лікарем.

Згідно з вироком суду, Ле Скуарнек не зможе клопотати про умовно-дострокове звільнення, доки не відбуде щонайменше дві третини строку. Прокуратура вимагала, щоб після звільнення він перебував під наглядом у спеціальному лікувальному центрі, але суд це прохання відхилив, посилаючись на вік підсудного та його «готовність спокутувати провину». Водночас, йому заборонено будь-які контакти з неповнолітніми та назавжди позбавлено права займатися медичною діяльністю.

У спеціальній кімнаті суду, де потерпілі стежили за процесом, спалахнули обурення та сльози. Люди вигукували: «Ганьба системі правосуддя!». Манон Лемуан, одна з жертв, зі сльозами сказала: «Яке розчарування!». Її підтримала Амелі Левек, яка назвала вирок принизливим. Після оголошення рішення багато хто з присутніх розплакався та обіймався.

Селін Маюто звернулася до президента Франції Емманюеля Макрона з відкритим листом, у якому заявила про відсутність національної політики для запобігання педофілії.

Після оголошення вироку біля будівлі суду у Ванні відбувся протест. Люди тримали плакати з написами «Ніколи більше» та «Я звинувачую вас», а також імена постраждалих дітей та символічні згадки про 355 осіб, справи яких так і не були розглянуті.

Нагадаємо, Верховний Суд підтвердив довічне позбавлення волі для чоловіка, який систематично розбещував та ґвалтував семирічну доньку своєї цивільної дружини в Чернівцях.