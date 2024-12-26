Пенсіонери масово потерпають від домашнього насильства: дослідження

У кожному третьому випадку від домашнього насильства страждають літні люди

За даними Офісу генерального прокурора за 11 місяців 2024 року було відкрито 2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Кількість справ росте рік до року від початку великої війни. Про це повідомляє «Опендатабот».

Рівень домашнього насильства різко впав у 2022 році, ймовірно, через початок повномасштабного вторгнення: за весь рік було відкрито 1,5 тис. справ за статтею 126-1 «Домашнє насильство». Відтоді кількість справ лише зростає. Так, 2,7 тис. випадків зафіксовано цьогоріч, тоді як минулого року їх було на 5% менше. Кількість звернень на 17% перевищила показники 2021 року.

Варто зазначити, що рівень розкриття у таких справах є доволі високим: у 85% від усіх відкритих цьогоріч справ вже вручено підозру, а 80% проваджень передані до суду.

За словами директорки департаменту Національних гарячих ліній і соціальної допомоги у «Ла Страда-Україна» Альони Кривуляк серед найпоширеніших причин домашнього насильства – зростання рівня агресії серед українців через війну, надмірне вживання алкоголю та погіршення матеріального становища.

Так, у 2024 році найбільше звернень було у січні: тоді відкрили 435 кримінальних справ. До порівняння, в середньому на місяць відкривалось 250 справ. Альона Кривуляк зазначає, що період зимових свят є піковим у зверненнях стосовно домашнього насильства, й найчастішим провокуючим чинником є алкоголь. Зазвичай, таке загострення спостерігається у родинах, де насильство є звичною практикою.

«Не можна сказати, що саме алкоголь є першопричиною домашнього насильства. Водночас існує проблема, що українці не навчені знімати стрес у безпечний спосіб й багато людей його знижують за допомогою різноманітних речовин. Людська агресія і без стану зміненої свідомості набуває серйозних меж на тлі війни, а під дією алкоголю та наркотиків, рівень агресії стає більш загрозливим. Розуміючи практику попередніх років, ця проблема, на жаль, нікуди не подінеться. І тому дуже велика вірогідність, що в ніч з 31 грудня на 1 січня о першій годині ночі чи о пів на другу ми вже отримаємо звернення стосовно вчинення домашнього насильства», – зазначає вона.

Кількість кримінальних справ про домашнє насильство в Україні фото: «Опендатабот»

76% усіх постраждалих від домашнього насильства цьогоріч – жінки. Втім від початку повномасштабної війни більшає випадків, де по допомогу звертаються чоловіки. Так, до початку повномасштабної війни 80% звернень були від жінок та 20% – від чоловіків. Серед чоловіків найчастіше звертаються літні люди, які стикаються з насильством з боку своїх дорослих дітей і онуків – переважно, через фінансові мотиви.

Загалом рівень домашнього насильства над літніми українцями поступово зростає з 2021 року. 9,8 тис. звернень від людей віком від 60 років надійшло на гарячу лінію за дев'ять місяців цьогоріч. Кожне третє звернення надходить від людей поважного віку. Це вже більше, аніж за весь 2021 рік – тоді було 9,3 тис. звернень.

Хто звертається по допомогу через домашнє насильство фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, протягом жовтня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1 234 звернення, з яких 47% стосувалися домашнього насильства.

Як повідомлялося, понад 538 людей звернулися за виплатами в межах пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства. Найбільше звернень надійшло від чоловіків.

До слова, у Франції суд визнав винним Домініка Пеліко за всіма пунктами звинувачення у справі про масове зґвалтування своєї дружини Жизель Пеліко. Чоловіка засуджено до 20 років ув'язнення.