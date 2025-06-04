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Відомий адвокат відмовився вести справу акторки фільмів для дорослих проти зірки НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Відомий адвокат відмовився вести справу акторки фільмів для дорослих проти зірки НБА
Зайона Вільямсона звинувачують у зґвалтуванні
фото: Troy Taormina-Imagn Images

Морайя Міллс вирішила подати позов проти лідера клубу НБА «Нью-Орлеан Пеліканс» Зайона Вільямсона

Акторка фільмів для дорослих Морайя Міллс вирішила подати позов проти лідера клубу НБА «Нью-Орлеан Пеліканс» Зайона Вільямсона на тлі звинувачень у зґвалтуванні, висунутих проти баскетболіста іншою жінкою, ім'я якої не розкривається. Як повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ Sports, відомий адвокат Тоні Бузбі відмовився представляти інтереси Міллс після її звернення до нього.

«Наш співробітник зв'язався з нею та провів необхідну оцінку ситуації. За підсумками розгляду ми вирішили не брати цю справу в роботу. Ми не можемо розголошувати деталі або оцінювати обґрунтованість її заяв. До нас щодня звертаються люди з усієї країни, але, на жаль, ми не можемо допомогти кожному», – заявив Тоні Бузбі.

Міллс підтвердила, що Базбі відмовився представляти її інтереси, зазначивши, що її справа не відповідає профілю тих справ, які він веде.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол НБА зґвалтування

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