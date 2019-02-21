Мангер готовий свідчити поліції та Держбюро розслідувань - адвокат



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Владислав Мангер двічі відмовився давати показання СБУ у справі Гандзюк

Адвокат висловив сподівання, що справу Мангера передадуть до підслідності Нацполіції або ДБР

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, відмовився давати свідчення слідчому Служби безпеки України, але готовий свідчити Національній поліції та Державному бюро розслідувань.

Про це «Громадському» повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін.

Він зазначив, що 15 та 20 лютого Мангер справді відмовився давати свідчення конкретному слідчому Служби безпеки. Утім він готовий співпрацювати зі слідством та свідчити Нацполіції чи Державному бюро розслідувань.

Причиною відмови свідчити саме СБУ адвокат назвав те, що в службі працює генерал Данил Доценко, якого Мангер на судовому засіданні 13 лютого звинуватив у організації нападу на Гандзюк. У СБУ звинувачення Доценка в організації нападу назвали «абсурдом».

«Коли особа (Мангер - ред.) прямо вказує на посадову особу СБУ і сама Служба безпеки (проводить допит - ред), то знову є ризик, що покази будуть викривлені», - зазначив адвокат Шадрін.

Він також висловив сподівання, що справу Мангера передадуть до підслідності Нацполіції або ДБР.

Нагадаємо, Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Судове засідання призначено на 21 лютого.

Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.