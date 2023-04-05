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Матір загиблого героя розповіла про масові крадіжки квітів та табличок із могил воїнів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Матір загиблого героя розповіла про масові крадіжки квітів та табличок із могил воїнів
Могили воїнів ЗСУ потерпають від мародерів
фото з відкритих джерел

Щодня з могил захисників України зникають хрести, квіти та таблички

На кладовищах столиці, де поховані солдати ЗСУ, відбуваються масові крадіжки та мародерство. Про це на своїй сторінці розповіла відома українська журналістка-міжнародниця, матір загиблого  минулоріч героя Астамура Гумби, Наталя Іщенко.  

«Родичі загиблих воїнів кожного дня плачуть і скаржаться на постійні крадіжки прапорів/залізних флагштоків та табличок/квітів з могил захисників. Поліцію викликали, директору цвинтаря (комунального підприємства, нагадаю) скаржилися. Але люди бідкаються – влада розводить руками», – пише Іщенко.

Вона також висловилась щодо того, що нинішній стан військових поховань в столиці країни каже про відсутність будь-якої вдячності  захисникам і у влади, і у бізнесу, і у громадянського суспільства.

Нагадаємо, її син 32-річний Астамур героїчно загинув 28 червня 2022 року у Харківській області, захищаючи територіальну цілісність та Незалежність України. Він був випускником філософського факультету КНУ, бійцем 130 батальйону територіальної оборони Києва.

30 років тому Наталя Іщенко разом із сином втекла від війни в Абхазії. Тоді Астамуру Гумбу було 2 роки. Після початку російського вторгнення в Україну Астамур добровільно вступив до лав тероборони ЗСУ у Києві, а потім у складі підрозділу захищав Україну на Харківщині. Там він загинув під обстрілом. Астамура поховали у Києві. Рідні хочуть, щоб він здобув українське громадянство посмертно, оскільки не встиг це зробити за життя. Пізніше Астамур Гумба посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений Гумба Астамур Даурович (посмертно)», – йшлось на офіційному сайті президента.

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Теги: Герой України кладовище Київ війна

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Кримінал

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