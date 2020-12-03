Мешканця Черкас затримали за заклик в інтернеті до зміни кордону України

Чоловік опублікував на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України

У Черкасах затримали жителя, який поширював в інтернеті матеріали з закликом до зміни державного кордону України.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

«Місцевий житель опублікував на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України під назвою «Скасування України призначене на травень. Олександр Роджерс». У них були зневажливі висловлювання щодо української державності, прав українського народу і влади на займаній території, а також заклики щодо реалізації іншими державами своїх прав на території України», – йдеться у повідомленні.

Жителю Черкас повідомили про підозру за ч.1 статті 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, заклики і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів України).