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    Кримінал

    Мешканця Черкас затримали за заклик в інтернеті до зміни кордону України

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    <p>Мешканець Черкас опублікував матеріал під назвою &laquo;Скасування України призначене на травень. Олександр Роджерс&raquo;</p> - Мешканця Черкас затримали за заклик в інтернеті до зміни кордону України

    Мешканець Черкас опублікував матеріал під назвою «Скасування України призначене на травень. Олександр Роджерс»

    Чоловік опублікував на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України

    У Черкасах затримали жителя, який поширював в інтернеті матеріали з закликом до зміни державного кордону України.

    Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

    «Місцевий житель опублікував на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України під назвою «Скасування України призначене на травень. Олександр Роджерс». У них були зневажливі висловлювання щодо української державності, прав українського народу і влади на займаній території, а також заклики щодо реалізації іншими державами своїх прав на території України», – йдеться у повідомленні.

    Жителю Черкас повідомили про підозру за ч.1 статті 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, заклики і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів України).

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    Теги: прокуратура Черкаси сепаратизм інтернет скандал Черкащина
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