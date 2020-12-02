Гімн Угорщини під час присяги: СБУ перевірить дії депутатів на Закарпатті

У Сюртівській ОТГ місцевий голова разом із депутатами після складання присяги виконали гімн Угорщини

За результатами перевірки «вживатимуться відповідні заходи реагування»

Служба безпеки України перевіряє наявність ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які виконали угорських гімн під час присяги.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що 21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

У СБУ зазначили, що у межах визначеної законодавством компетенції перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

«Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.