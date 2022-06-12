Банкова пояснила, як запобігти світовому голоду через війну РФ

Єрмак: «Новий голодомор потрібен Росії, щоб спробувати шантажувати світ»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» в якості зброї, тож. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Світовий голод» хочуть використовувати в якості зброї. Я неодноразово казав, що Росія готує продовольчу кризу, яка здатна запустити ланцюжок інших криз у світі. Вони блокують українські порти, знищують врожай, займають значні території на Півдні і крадуть наше зерно», - зазначив керівник ОП.

Єрмак додав, що історик Тімоті Снайдер підтверджує низку застережень, про які він говорив раніше. «План голоду Путіна» націлений на те, щоб запустити хвилю біженців з Близького Сходу та Африки до ЄС та вдарити по економіці наших союзників. Як вважає Снайдер, на фоні можливих голодних бунтів Росія спробує шантажувати світ, звинувачуватиме Україну та вимагатиме визнати територіальні здобутки і зняти санкції», – вважає він.

Також РФ намагається знищити Україну як експортера та гаранта світової продовольчої безпеки. «Я раніше писав, що новий Голодомор потрібен Росії, щоб спробувати шантажувати світ, розхитати міжнародну коаліцію навколо України та виграти війну в Європі.

Голова Офісу президента вважає, що часу на роздуми в нас не так багато. Потрібні рішучі дії вже сьогодні. «Тому простих рішень тут бути не може. Потрібні зелені коридори з українських портів, щоб розблокувати їх та вивезти зерно. Для цього необхідні військові конвої, а також протикорабельні ракети для України. Жодних санкційних поступок бути також не може», – заявив Єрмак.

Нагадаємо, що верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

Додамо, що кілька тижнів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.