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    Економіка та фінанси

    Вартість доріг на «Великому будівництві» завищена від 10% до 40%, – ЗМІ

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    Окрема проблема &laquo;Великого будівництва&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;бізнес субпідрядів - Вартість доріг на «Великому будівництві» завищена від 10% до 40%, – ЗМІ
    Окрема проблема «Великого будівництва» – бізнес субпідрядів
    Зображення: radiosvoboda.org

    «Вирішити проблеми тендерів Великого будівництва може лише Антимонопольний комітет», – засновниця Ліги антитрасту Загребельська

    Дороги за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» будують з переплатою від 10% до 40%.

    Про це у статті «Хороші дороги, але є питання» пише НВ. Видання, зокрема, посилається на аналіз сайту «Наші гроші».

    «Висновок невтішний: переплата на тендерах Укравтодору становить від 10% до 40%. Причина – обмежене коло учасників торгів», – йдеться у статті.

    Окрема проблема «Великого будівництва» – бізнес субпідрядів. Ліга антитрасту веде аналіз того, як великі учасники дорожніх тендерів виграють контракти, а потім дроблять їх і перепродують субпідрядникам, заробляючи на цьому маржу. Це призводить до подорожчання ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні на 40%, підрахували в організації.

    Автомагістраль Південь Олександра Бойка тільки за рік отримала підрядів на більш ніж 30 млрд грн, підрахувала Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту.

    Журналісти програми «Схеми» зафіксували Бойка в одному ресторані з головою бюджетного комітету Верховної Ради Юрієм Арістовим із фракції «Слуга народу». Ця ж компанія, за повідомленням Укравтодору, профінансувала подарунок Зеленського одній багатодітній сім'ї – новий будинок. Понад 90% підрядів за минулий рік склав поточний середній ремонт із гарантією експлуатації дороги всього лише 1−5 років.

    «Значить, вкладені в ці дороги мільярди скоро можуть цілком законно перетворитися на «гарбуз», – зазначає Агія Загребельська. На її думку, такий гарантійний термін занадто малий для такої масштабної програми, як «Велике будівництво».

    Внесла свою лепту у неприємну статистку «Великого будівництва» і монобільшість у Верховній Раді. 3 червня вона дозволила закупити послуги з будівництва Київської об'їзної дороги за 85 млрд грн поза системою електронних закупівель ProZorro.

    Василь Задворний, гендиректор ProZorro, в коментарі НВ зазначив: на ці закупівлі не зможе прийти будь-який бізнес, тобто буде обмежена конкуренція, а держава втратить гроші. За його підрахунками, втрати становитимуть 5−8,5 млрд грн.

    «Конкуренція – ефективне щеплення від корупції, – пояснює Загребельська. – Саме за рахунок конкуренції скорочується маржинальність, а значить, залишається менше грошей і можливостей для хабарників».

    На її думку, вирішити проблеми тендерів Великого будівництва може тільки Антимонопольний комітет.

    «Але він також не втручається, оскільки, як і інші державні органи, фактично є філією Банкової», – резюмує експерт.

    Теги: корупція в Україні Володимир Зеленський ProZorro Агія Загребельська Василь Задворний
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    Вартість доріг на «Великому будівництві» завищена від 10% до 40%, – ЗМІ