На Вінниччині поліція викрила оригінальний спосіб постачання наркотиків на «зону»

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке розповсюджувало наркотики

У Вінницькій області викрили зловмисників, що постачали наркотики в місця позбавлення волі, у продуктах харчування. Поліція ліквідувала їхню діяльність спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та УСБУ на Вінничині. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Наркотики доставляли до в'язниць у пакунках із продуктами харчування. Організатором постачань виявився «смотрящий» за однією із виправних колоній Вінничини, якого вже судили за майнові та наркозлочини. Зараз він відбуває покарання за злісне невиконання вимог адміністрації виправної колонії. Його спільники – раніше судимі запоріжці, що були на волі.

Злочинці ховали наркотики у продуктах

Поліцейські протягом року документували злочинну діяльність угрупування, яке складалось близько з 10 осіб. Відбувалось скоєння злочину так: спільники передавали в'язням пакунки з продуктами та наркотиками, а останні доставляли їх до організатора «смотрящого».

12 січня, у середу, поліцейські разом із бійцями КОРДу (Корпус оперативно-раптової дії) та оперативним відділом виправної колонії «Циклон» здійснили обшуки. Водночас обшукали й місця проживання спільників у Запоріжжі. Слідчими було вилучено наркотичні речовини, чорнові записи, мобільні телефони та сім-картки.

Усіх учасників угруповання викрили

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 307 ККУ.

На Вінниччині поліція перекрила канал постачання наркотиків до місць позбавлення волі Автор: Нацполіція Вінничини

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.