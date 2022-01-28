Росіянин організував масштабний наркобізнес у Вінницькій області (фото)

Уродженець Росії разом зі спільниками збував наркотики на Вінниччині

27 та 28 січня слідчі оголосили про підозру членам злочинного угрупування, які виготовляли та збували наркотичні засоби на території Вінницької області, повідомляє відділ комунікації поліції Вінниччини.

Організував наркобізнес раніше судимий за умисне вбивство 36-річний уродженець Російської Федерації. Зловмисника та двох його спільників, віком 31 та 43 роки, затримали спецпризначенці у вересні минулого року в м. Ладижин.

Амфетамін для продажу підозрювані виготовляли у двох нарколабораторіях, облаштованих за місцем проживання організатора та у його гаражі. Від злочинної діяльності зловмисники отримували дохід – близько 100 тис. грн у місяць.

«Слідчі оголосили усім членам злочинного угрупування про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 307 Кримінально кодексу України(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні поліції.

Протиправну діяльність злочинного угрупування оперативники та слідчі документували кілька місяців. Зокрема, проводились оперативні закупівлі психотропних речовин, гласні та негласні слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудового розслідування цього провадження здійснює Вінницька обласна прокуратура.

До слова, 25 січня на Вінниччині у Гнівані поліцейські затримали 47-річного торговця наркотиками. Слідчі вилучили у зловмисника понад кілограм амфетаміну та канабісу на суму понад 150 тис. грн, які він зберігав у себе вдома.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

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