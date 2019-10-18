На Харківщині підліток скоїв ДТП, двоє постраждалих



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П’яний чоловік передав підлітку керування автомобілем

У селищі Краснопавлівка Харківської області сталася дорожньо транспортна-пригода, в результаті якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

Як зазначається, що 44-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, передав керування своїм автомобілем неповнолітньому знайомому.

«14-річний хлопець не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті автомобіль врізався в стовп», - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії чоловік і підліток отримали поранення і були доставлені в лікарню. Лікарі надали постраждалим медичну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі дії тривають.