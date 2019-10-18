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    ДТП на Подолі заблокувала рух трамваїв (фото)

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    Рух трамваїв&nbsp;<span lang="UK">№15, 18 зупинився</span> - ДТП на Подолі заблокувала рух трамваїв (фото)
    Рух трамваїв №15, 18 зупинився
    Фото: ТСН

    На місці ДТП очікують поліцію

    Сьогодні, 18 жовтня, на Подолі в Києві в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки заблоковано рух трамваїв.

    ДТП сталася на перетині вулиць Юрківської і Костянтинівської. В результаті аварії автомобілі отримали незначні ушкодження, повідомляє ТСН.

    Водії не постраждали.

    Через ДТП трамваї не можуть рухатися. 

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська, 11/9 у напрямку вул. Старовокзальна з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

    Нагадаємо, 16 жовтня на Борщагівській гілці швидкісного трамвая зійшов з рейок трамвай. Аварія трапилася прямо під Повітрофлотським шляхопроводом. Рух трамваїв було заблоковано.

    2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв

    ДТП громадський транспорт вантажівки автомобіль Київпастранс
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