ДТП на Подолі заблокувала рух трамваїв (фото)



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Рух трамваїв №15, 18 зупинився Фото: ТСН

На місці ДТП очікують поліцію

Сьогодні, 18 жовтня, на Подолі в Києві в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки заблоковано рух трамваїв.

ДТП сталася на перетині вулиць Юрківської і Костянтинівської. В результаті аварії автомобілі отримали незначні ушкодження, повідомляє ТСН.

Водії не постраждали.

Через ДТП трамваї не можуть рухатися.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська, 11/9 у напрямку вул. Старовокзальна з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, 16 жовтня на Борщагівській гілці швидкісного трамвая зійшов з рейок трамвай. Аварія трапилася прямо під Повітрофлотським шляхопроводом. Рух трамваїв було заблоковано.

2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв