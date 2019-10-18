ДТП на Подолі заблокувала рух трамваїв (фото)
На місці ДТП очікують поліцію
Сьогодні, 18 жовтня, на Подолі в Києві в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки заблоковано рух трамваїв.
ДТП сталася на перетині вулиць Юрківської і Костянтинівської. В результаті аварії автомобілі отримали незначні ушкодження, повідомляє ТСН.
Водії не постраждали.
Через ДТП трамваї не можуть рухатися.
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська, 11/9 у напрямку вул. Старовокзальна з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Нагадаємо, 16 жовтня на Борщагівській гілці швидкісного трамвая зійшов з рейок трамвай. Аварія трапилася прямо під Повітрофлотським шляхопроводом. Рух трамваїв було заблоковано.
2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв