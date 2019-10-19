На Донеччині поліцейські знайшли у чоловіка вдома марихуану на 1 млн



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Під час обшуку було виявлено 84 поліетиленові пакети з марихуаною Фото: пресслужба поліції Донецької області.

Загальна вага знайденого правоохоронцями канабісу – 21 кг

На Донеччині правоохоронці виявили у жителя Волноваського району велику партію розфасованого наркотику. Крім того, чоловіка викрито у виготовленні наркосировини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

«Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що мешканець села Орловське Волноваського району зберігає вдома наркотичні засоби. Під час обшуку на подвір’ї будинку 40-річного чоловіка було виявлено 84 запечатані поліетиленові пакети з марихуаною. Загальна вага готового до вживання канабісу – 21 кг», - заявили в поліції.

Зазначається, що вартість наркотику за цінами чорного ринку сягає понад один мільйон гривень.

Крім того, у господарській будівлі співробітники поліції вилучили 50 висушених кущів конопель.

Виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється в організації шести інтернет-магазинів, де продавали наркотичні речовини. У Києві, Одесі, Львові, Харкові, Суми збут відбувався через так звані «закладки», а в інших містах – через поштові відділення.