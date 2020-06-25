Спецоперація «Дата»: силовики провели 36 обшуків через витік даних з реєстрів



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Обшуки відбулись у 10 регіонах

Зловмисники викрали бази даних компаній, що займаються страхуванням, наданням логістичних послуг, а також бази державних і приватних банкі

У десяти регіонах країни правоохоронці провели 36 обшуків під час спецоперації «Дата», метою якої було розслідувати витік і розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива.

«За час проведення спецоперації ми порушили 34 кримінальні провадження, а протягом десяти днів її реалізації провели 36 обшуків. У результаті встановили та підтвердили злочинну діяльність 25 осіб. Вісьмом особам було повідомлено про підозру, одну особу затримали», - сказав він.

Кропива уточнив, що спецоперацію під умовною назвою «Дата» провів Департамент кіберполіції спільно зі Службою безпеки.

Як розповів посадовець, зловмисники викрали бази даних компаній, що займаються страхуванням, наданням логістичних послуг, а також бази державних і приватних банків. Крім того, викрадено інформацію про осіб, які мали доступ до державних реєстрів і баз даних державних органів. Хакери також дістали бази даних водіїв служби перевезень.