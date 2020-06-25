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    Спецоперація «Дата»: силовики провели 36 обшуків через витік даних з реєстрів

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    Обшуки відбулись у 10 регіонах - Спецоперація «Дата»: силовики провели 36 обшуків через витік даних з реєстрів
    Обшуки відбулись у 10 регіонах

    Зловмисники викрали бази даних компаній, що займаються страхуванням, наданням логістичних послуг, а також бази державних і приватних банкі

    У десяти регіонах країни правоохоронці провели 36 обшуків під час спецоперації «Дата», метою якої було розслідувати витік і розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних.

    Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива.

    «За час проведення спецоперації ми порушили 34 кримінальні провадження, а протягом десяти днів її реалізації провели 36 обшуків. У результаті встановили та підтвердили злочинну діяльність 25 осіб. Вісьмом особам було повідомлено про підозру, одну особу затримали», - сказав він.

    Кропива уточнив, що спецоперацію під умовною назвою «Дата» провів Департамент кіберполіції спільно зі Службою безпеки.

    Як розповів посадовець, зловмисники викрали бази даних компаній, що займаються страхуванням, наданням логістичних послуг, а також бази державних і приватних банків. Крім того, викрадено інформацію про осіб, які мали доступ до державних реєстрів і баз даних державних органів. Хакери також дістали бази даних водіїв служби перевезень.

    «Велику частку даних баз складав приватний сектор, а також інформація стосовно власників поштових адрес та іншої інформації, що може ідентифікувати особу», - поінформував Кропива.

    Він уточнив, що за окрему інформацію хакери вимагали від тисячі гривень, а за цілу базу даних - тисячу доларів.

    Як повідомлялося, голова громадської організації «Електронна демократія» Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку «Дія».

    Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував інформацію щодо продажу даних із «Дії».

    12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.

    До слова, днями хакери злили у мережу дані мільйонів користувачів Telegram.

      Читайте також: Добрими намірами дорога у смартфон стелиться. Що не так з «Дією»?

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