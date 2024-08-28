Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує
Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події
фото ілюстративне

29-річна мешканка Летичева спалила синьо-жовтий стяг

На Хмельниччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над Державним Прапором України. Про це інформує Сектор комунікації поліції області

Відео з камер спостереження із зафіксованим на ньому спаленням українського стягу виявили у соціальних мережах працівники управління кримінального аналізу. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження У ході розслідування правоохоронці встановили, що зловмисницею є 29-річна мешканка Летичева.

За свій вчинок жінка понесе відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України «Наруга над державними символами». Санкція статті передбачає штраф у розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий строк.

На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує фото 1

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Раніше у невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор. 

Читайте також: Активісти підняли прапор в Криму до Дня Незалежності (фото)
Теги: штраф розслідування жінка прапор України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влаштувалася на роботу, отримала службове житло, приватизувала, звільнилася…
Квартира «на шару» у Києві. Неймовірні історії успіху двірників Розслідування
15 серпня, 08:00
Іршавський районний суд виніс вирок ухилянту
На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав
3 серпня, 09:58
Джеф у свої 26 – уже досвідчений льотчик
На підбитому літаку знищив російський ЗРК С-400: неймовірна історія українського пілота
4 серпня, 09:05
У чотирнадцятьох контрацептивах жінка вмістила близько одного літра спиртного
Жінка вигадала оригінальний спосіб, як передати ув’язненому онукові алкоголь
22 серпня, 15:08
Новий очільник «Охматдиту» Урін та міністр Ляшко
Призначено виконувача обов'язків директора «Охматдиту»
17 серпня, 19:17
Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
23 серпня, 08:46
Напередодні свята бійці 32 окрема механізована бригада біля символічного місця — стели на в’їзді у Донецьку область встановили державний прапор України
Воїни ЗСУ привітали українців з Днем прапора
23 серпня, 10:17
Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко рахує дні, коли вийде на волю
Успішна прабабуся та інші родичі Павла Кириленка. Подробиці скандальної справи голови Антимонопольного Тема дня
Сьогодні, 21:25
Дуров залишається під вартою у Франції
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
26 серпня, 10:02

Кримінал

На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує
На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує
Успішна прабабуся та інші родичі Павла Кириленка. Подробиці скандальної справи голови Антимонопольного
Успішна прабабуся та інші родичі Павла Кириленка. Подробиці скандальної справи голови Антимонопольного
Учителька, таксист та блогер-прихильник Московської церкви агітували за Росію і отримали підозру від СБУ
Учителька, таксист та блогер-прихильник Московської церкви агітували за Росію і отримали підозру від СБУ
Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку
Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка
В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
38K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
35K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8024
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7307
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua