На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує

29-річна мешканка Летичева спалила синьо-жовтий стяг

На Хмельниччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над Державним Прапором України. Про це інформує Сектор комунікації поліції області

Відео з камер спостереження із зафіксованим на ньому спаленням українського стягу виявили у соціальних мережах працівники управління кримінального аналізу. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження У ході розслідування правоохоронці встановили, що зловмисницею є 29-річна мешканка Летичева.

За свій вчинок жінка понесе відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України «Наруга над державними символами». Санкція статті передбачає штраф у розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий строк.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Раніше у невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор.