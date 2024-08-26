Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ

Wall Street Journal : Додаток Дурова став основним інструментом для поширення пропаганди про війну з Україною та вербування росіян

Затримання у Франції засновника Telegram Павла Дурова створює нову напругу між Францією та Росією. Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на французького чиновника.

Раніше французькі ЗМІ з посиланням на джерело, наближене до розслідування, повідомляли, що Дурову ввечері в неділю продовжили термін утримання під вартою.

«Павло Дуров був затриманий французькою владою у суботу ввечері, що посилило нову напруженість у відносинах із Москвою», – повідомив виданню французький чиновник. Wall Street Journal підкреслює поширеність Telegram у країнах пострадянського простору та його використання Росією та Україною для подання інформації про війну. Видання вважає, що Дуров міг би потенційно стати «цінним активом для західних спецслужб».

Telegram може бути використаний «для вербування російських агентів у Європі», у зв'язку з чим Дуров цінний для західних спецслужб, які намагаються зламати зашифровані повідомлення в месенджері. За словами французьких чиновників, Франція стала метою «кількох російських операцій» в останні місяці, що викликало невдоволення президента Еммануеля Макрона та інших урядовців.

У суботу ввечері французькі ЗМІ повідомили, що Дурова затримали в аеропорту Ле Бурже. Це сталося під час виходу із приватного літака, який, як стверджується, прибув із Азербайджану. За інформацією французької преси, Дуров, який має французьке громадянство, значився у списку осіб, які розшукуються в країні.

Влада Франції, за даними місцевих ЗМІ, вважає Дурова причетним до злочинів з низки причин, у тому числі через відмову Telegram від співпраці з владою країни. Засновнику месенджера можуть звинуватити серед іншого в тероризмі, торгівлі наркотиками, шахрайстві та відмиванні грошей. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

До слова, 25 серпня, ввечері у Telegram уперше прокоментував затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги. Також зазначили, що майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації. Telegram наразі чекають на швидке вирішення ситуації.