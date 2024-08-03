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На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав
Іршавський районний суд виніс вирок ухилянту
фото з відкритих джерел

Чоловік заявив, що не хоче покидати родину, боїться за своє життя та доглядає за родичем

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі отримував повістку, проте ухилявся від мобілізації. Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду, пише ТСН.

За даними суду, чоловік у лютому та квітні 2024 року отримував повістки, проте ухилявся від мобілізації.

На суді він підтвердив, що коли отримав повістки, то одразу звернувся до медиків та нібито перебував на стаціонарному лікуванні. Він заявив, що «не хоче покидати родину, боїться за своє життя та доглядає за родичем, який має другу групу інвалідності».

Лікарка із Іршавської лікарні повідомила, що чоловік дійсно до неї приходив у квітні.

«Тиск у нього був 90 на 140, з аритмічною частотою скорочень, що могло бути наслідком підняття сходами. Вона оглянула його, підстав для стаціонарного та амбулаторного лікування нею встановлено не було», – ідеться у матеріалах справи.

Дружина підсудного заявила, що, мовляв, її чоловік не ухилявся від мобілізації, бо «повинен був бути з дитиною, поки жінка була на роботі».

На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав фото 1

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 та засудив до іспитового терміну.

Раніше військового-контрактника, майора відділу протиповітряної оборони засудили до п’яти  років позбавлення волі через те, що він самовільно покинув військову частину. 

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати. 

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Читайте також: Дезертири, крадії, ухилянти масово мобілізуються. Вражаюча статистика
Теги: Закарпаття статистика мобілізація жінка чоловік кордон ухилянти

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