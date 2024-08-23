У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор

Українська громада відзначила День державного прапора України в Молдові

У молдовському місті Бендери, яке фактично контролюється невизнаною державою Придністровська Молдавська Республіка, українська громада розгорнула синьо-жовтий стяг. Світлини опублікувало посольство України в Республіці Молдова.

Прапор розгорнули на території Бендерської фортеці.

«Сьогодні синьо-жовтий стяг майорить у Бендерській фортеці Придністровського регіону Республіки Молдова!» – йдеться у повідомленні.

Таким чином громада відзначила День державного прапора України.

фото: Facebook / Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові

До слова, Бендерська фортеця для української історіографії визначна тим, що у 1709 році саме сюди після Полтавської битви відступив гетьман Іван Мазепа, де й відійшов у засвіти. Наступного 1710 року у місті Бендери Пилип Орлик з козацтвом уклали угоду, яка визначала права і обов'язки гетьмана, відома нам як Конституція Пилипа Орлика, або ж Бендерська конституція. 9 квітня 2010 року на території фортеці було відкрито пам'ятник Конституції Пилипа Орлика, встановлений на честь її 300-річчя.

Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року «…на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».

Сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Державного прапора президент Володимир Зеленський заявив, що українці відвойовують право на справедливість і свободу. Глава держави наголосив, що Україна захистить незалежність і відбудує країну.

«Ми зараз в цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу й на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома», – сказав Зеленський.

На церемонії підняття Державного прапора були присутні міністри Рустем Умєров, Денис Шмигаль, глава Офісу президента Андрій Єрмак.